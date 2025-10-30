Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин беседуют после двусторонней встречи в международном аэропорту Кимхэ в Пусане, Южная Корея, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на авиабазе Кимхэ 30 октября в Пусане (Южная Корея) достигли ряда договоренностей — от тарифов до редкоземельных металлов. Лидеры также обсудили войну в Украине.

Об этом пишет The Guardian, перечисляя пять ключевых итогов встречи Трампа и Си.

Журналисты отмечают, что президент США после переговоров был настроен оптимистично по поводу прогресса, достигнутого в ходе переговоров и оценил встречу на «12 из 10».

«Мы пришли к согласию по многим важным пунктам», — заявил Трамп.

В заявлении Китая по итогам встречи приводились слова Си Цзиньпина, который, в частности, подчеркнул, что у двух стран есть «хорошие перспективы для сотрудничества».

Перечисляя итоги встречи, The Guardian констатирует, что вопрос по редкоземельным металлам «урегулирован».

Китай является мировым лидером в добыче и переработке редкоземельных металлов и ограничительные меры на их экспорт вызвало панику среди стран.

Однако Трамп заявил, что обсудил этот вопрос с Си, и он решен. Договоренность достигнутая с Си Цзиньпином должна действовать в течение года с возможностью последующего продления.

Президент США заверил, что добавил, что «для поставок редкоземельных металлов вообще нет никаких препятствий».

В заявлении Китая редкоземельные металлы не упоминались напрямую, однако Министерство коммерции КНР позже сообщило, что страна приостановит действие экспортных ограничений, объявленных 9 октября (день, когда Китай сообщил о введении новых, более жестких правил контроля за экспортом редкоземельных металлов) в обмен на то, что США приостановят действие правила о 50-процентной доле участия в рамках экспортного контроля.

Второй итог встречи Трампа и Си — пошлины, связанные с фентанилом, будут снижены с 20% до 10%.

Трамп заявил, что Си Цзиньпин будет работать «очень активно, чтобы прекратить поток» фентанила.

США ввели тариф для давления на Пекин с целью ограничения экспорта химических прекурсоров, используемых для производства синтетического опиоида, захлестнувшего Америку.

Еще один итог переговоров лидеров США и КНР — Трамп едет в Пекин, а Си может совершить визит в Америку.

Дональд Трамп сообщил журналистам, что отправится в Китай в апреле. Однако он не стал озвучивать подробностей относительно возможного визита Си в США, сказав лишь, что китайский лидер посетит Америку чуть позже — «то ли во Флориду, Палм-Бич, или в Вашингтон, округ Колумбия».

В ходе переговоров Трамп и Си также затронули тему полупроводников.

«Мы обсуждали чипы, и… они будут вести переговоры с Nvidia и другими компаниями о покупке чипов», — сказал Трамп по итогам встречи, добавив, что США выступает лишь в роли «арбитра или рефери».

Он также уточнил: «Мы говорим не о Blackwell (Blackwell — новое поколение микрочипов, созданных Nvidia, предназначенных в первую очередь для разработок в сфере искусственного интеллекта — ред.)», — сказал он, но добавил, что речь может идти о «многих чипах».

Подводя итоги переговоров Трампа и Си, The Guardian также резюмирует, что было «много Украины, но мало Тайваня».

Трамп отметил, что вопрос Украины «поднимался очень серьезно», и что они с Си Цзиньпином будут работать вместе, чтобы достичь прогресса.

Но он также заявил: «Обе стороны застряли и борются — и иногда, пожалуй, приходится позволять им воевать. Безумие».

Президент США также указал, что Пекин является крупным покупателем российской нефти, но добавил, что эта тема не обсуждалась.

В китайском заявлении по итогам переговоров отмечалось, что Трамп «с большим энтузиазмом относится к урегулированию различных региональных проблем», и что Китай также оказывает содействие мирным переговорам по различным конфликтам.

Тему Тайваня Трамп и Си не обсуждали.

Аннексия Тайваня является главной целью Си Цзиньпина, пишет The Guardian. Такая попытка повлекла бы за собой глобальные последствия.

Соединенные Штаты оказывают Тайваню важнейшую поддержку в его сопротивлении угрозам Китая, однако непоследовательная позиция Трампа усилила опасения относительно того, что произойдет, если Си потребует от него об уступках со стороны США.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября в Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США. CNN писало, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны коснулись стратегически важных тем».