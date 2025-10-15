Украинские делегации работают в США перед встречей Владимира Зеленского с Дональдом Трампом (Фото: Ольга Стефанишина/Telegram)

Украинские делегации работают в Вашингтоне в совершенно новом формате для максимальной наполненности встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 17 сентября.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в среду, 15 октября.

По ее словам, правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встречается с финансовыми партнерами для обеспечения устойчивости Украины, в частности энергетической.

В то же время секретарь СНБО Украины Рустем Умеров контактирует с оборонной промышленностью. Руководитель ОП Андрей Ермак будет иметь ряд встреч, чтобы подготовить основу для разговора лидеров по достижению мира.

«Важно сохранить импульс мирных усилий под лидерством США, который позволил урегулировать ситуацию в Газе. Именно поэтому, мы готовим бэкграунд, который покажет потенциал глобального объединения для завершения войны в Украине, как это очерчено президентами США и Украины — мир через силу», — отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что на этой неделе ожидаются объявления о новых поставках оружия Украине в рамках инициативы PURL.

Как отметила посол, кроме военного сотрудничества, в США также будет идти речь о стратегическом экономическом партнерстве между Украиной и Америкой.

Ермак заявил, что вместе со Свириденко, Умеровым, Стефанишиной и первым заместителем МИД Сергеем Кислицей встретился с представителями американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon.

«Их технологии спасают жизни: F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают наши силы на фронте», — добавил он.

Ранее Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Газета Financial Times писала, что президенты США и Украины во время встречи 17 октября обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. FT отмечала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.