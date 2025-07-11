Зеленский обсудил с сенаторами США ПВО, совместное производство оружия и санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных Штатов Америки в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины и заседания коалиции желающих, в котором впервые приняли участие представители США.

Об этом сообщает Офис президена.

Глава государства поблагодарил их за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины и в заседании коалиции желающих, на котором также присутствовал спецпредставитель Президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Представители Соединенных Штатов впервые приняли участие во встрече коалиции желающих.



Зеленский подчеркнул, что сейчас основным приоритетом Украины является усиление противовоздушной обороны. По информации украинской разведки, Россия хочет выйти на применение тысячи дронов во время одной атаки. Украина уже нашла решение против российских беспилотников — перехватчики. Именно поэтому важно инвестировать в их производство.

Во время встречи речь шла о продолжении поставок вооружения со стороны США и совместном производстве оружия. Президент подтвердил, что Украина готова закупить у Соединенных Штатов большой оборонный пакет.

Один из главных вопросов обсуждения — усиление санкционного давления на Россию, которая, несмотря на огромные потери, не демонстрирует никакого желания прекращать свою агрессию против Украины.

Зеленский поблагодарил сенаторов за двухпартийный законопроект об усилении санкций против России, который поддержали уже 85 сенаторов. Президент убежден, что его одобрение станет весомым рычагом влияния на РФ и заставит государство-агрессора начать настоящие переговоры. Это также давление на тех, кто продолжает способствовать России в ведении ее захватнической войны.

Кроме того, стороны обсудили важность единства США и Европы в подходах к преодолению российской угрозы.

Владимир Зеленский поздравил Линдси Грэма с днем рождения и подарил ему книгу об украинских детях, которые пережили испытания войны. Линдси Грэм передал Президенту Украины экземпляр текста законопроекта о санкциях против России.