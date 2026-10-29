Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним та розмови стосовно найскладніших і найчутливіших тем, в першу чергу — територіального питання.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, опубликованном 29 октября.

По словам главы МИД, недавняя беседа президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с диктатором Путиным была заранее согласована с Украиной. При этом главными темами беседы были прекращение огня и организация прямых переговоров между президентом Украины и диктатором РФ.

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«Мы хотим положить конец этой войне. Мы должны использовать все каналы, чтобы ускорить мирные усилия. Этот звонок следует понимать именно в этом контексте», — сказал Сибига.

Кроме того, как подчеркнул глава МИД, официальный Киев рассматривает возможную встречу Зеленского с Путиным как ключевой элемент для достижения прогресса.

«Мы хотим этой встречи и готовы к ней. Вероятно, только встреча Зеленского и Путина может придать переговорам новое содержание. Зеленский готов обсуждать самые сложные и деликатные вопросы, в частности территориальный», — сказал Сибига.

При этом, как заявил глава МИД, предложение Кремля о том, чтобы президент Зеленский приехал на переговоры в РФ, не стоит воспринимать всерьёз.

Сибига отметил, что место встречи не имеет значения, главное, чтобы она не состоялась в России или Беларуси — и со смехом добавил, что саммит точно не должен проходить в Северной Корее.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре из Хельсинки провели телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны. Инициаторами звонка выступили сами лидеры. Это первый прямой контакт Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, с июля 2025 года, когда с ним разговаривал президент Франции Эмманюэль Макрон.

После беседы Стьоре рассказал, что Путин в основном повторял известную позицию по поводу войны, а разногласия между сторонами остаются значительными. Он подчеркнул, что они со Стуббом выступали исключительно от имени своих стран, а союзников предупредили заранее. Разговор раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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Позже помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что диктатор РФ во время телефонного разговора с президентом Стуббом и премьер-министром Стьоре вновь пригласил президента Зеленского на переговоры в Москву. По словам Ушакова, Путин пообещал, что в Москве Зеленскому обеспечат все условия, в том числе безопасность.

Накануне, 26 октября, «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что украинская переговорная команда пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.