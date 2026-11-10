«Даже в Антарктиде, но не в Москве». Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным «при первой же возможности»

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в любой точке мира — в частности, во Флориде во время саммита G20 в декабре или даже в Антарктиде, — но не в Москве.

Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в понедельник, 9 ноября, сообщает издание Новини.Live.

«Политический прорыв вряд ли достижим. Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности — будь то во Флориде в декабре на полях G20 или в любой другой точке мира. Если нужно — даже в Антарктиде, где угодно, но только не в Москве», — отметил Мельник.

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Он говорит, что Путин до сих пор надеется сломить волю Украины и заставить украинцев капитулировать. В то же время Мельник подчеркнул, что этого не произойдет.

В интервью, опубликованном 29 октября, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным и обсуждению самых сложных и чувствительных тем, прежде всего вопросов, касающихся территорий. По его словам, во время разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским диктатором одной из главных тем была организация прямых переговоров между ним и президентом Украины.

1 ноября Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции, если она сможет организовать такую встречу.