Враждебная сеть ботов пыталась помешать встрече Зеленского с Нетаньяху 20 сентября, 11:47 Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху и Биньямин Нетаньяху (Фото:Офис президента Украины)

Перед встречей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной ассамблее ООН была обнаружена сеть Интернет-ботов, которые через распространение фейков хотели помешать встрече двух лидеров.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в Facebook.

«Предупреждение о ботах: перед встречей премьер-министра Нетаньяху и президента Зеленского мы идентифицировали враждебную сеть ботов на платформе X (бывший Twitter — ред.)», — отмечается в заметке посольства.

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По данным посольства, фейковая сеть на иврите распространяла ложную информацию о Зеленском и украинском народе.

Во вторник, 19 сентября, во время встречи президент Украины рассказал израильскому лидеру о ситуации на фронте и атаках России на гражданскую и портовую инфраструктуру, в частности иранскими дронами-камикадзе.

Также они обсудили сотрудничество в области гражданской обороны и защиты жизни людей. Зеленский пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира и рассказал о подготовке Глобального саммита мира.

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Встреча лидеров состоялась на фоне разговоров об ухудшении отношений между Украиной и Израилем, в частности из-за отношения к украинским беженцам и отсутствия военной помощи — даже для защиты хасидов, которые приезжали на Рош-га-Шану в Умань. В конце июня посольство Украины упрекнуло Израиль за «пророссийскую позицию».

Президент Владимир Зеленский 19 сентября выступил на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где напомнил мировым лидерам о преступлениях страны-агрессора России, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира.

