Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным только после прекращения обстрелов Украины 3 апреля, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 апреля заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным только после прекращения огня в Украине со стороны военных РФ.

Об этом он сказал в ток-шоу Face the Nation, пишет The Guardian.

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По его словам, сейчас сложно сказать на личном уровне, «как после всего сделанного [оккупантами РФ] мы можем вести какие-то переговоры с Россией», но как президент он должен это сделать.



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«Нет другого пути, кроме диалога, если мы не хотим, чтобы сотни тысяч или миллионы погибли, [но] я не могу даже встретиться, когда идет обстрел. Итак, в первую очередь прекращение огня. Тогда мы можем провести встречу», — сказал Зеленский.



Накануне глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью может состояться в Турции — драфты документов для их консультаций уже готовы. В то же время член российской делегации Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президенты Зеленский и Путин могут встретиться, если в результате работы двух делегаций «вызреет конкретный письменный документ».



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