«Гипотетически возможна». В Кремле допустили встречу Зеленского и Путина, если будет «конкретный документ» 3 апреля, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин могут встретиться, если в результате работы двух делегаций «вызреет конкретный письменный документ».



Об этом он сказал в интервью программе Москва. Кремль. Путин, сообщает Интерфакс.

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По словам Пескова, такая встреча «гипотетически возможна».

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«Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ», — сказал спикер Кремля.

Накануне глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью может состояться в Турции — драфты документов для их консультаций уже готовы. В то же время член российской делегации Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.

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