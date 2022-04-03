«Гипотетически возможна». В Кремле допустили встречу Зеленского и Путина, если будет «конкретный документ»

3 апреля, 16:50
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин могут встретиться, если в результате работы двух делегаций «вызреет конкретный письменный документ».

Об этом он сказал в интервью программе Москва. Кремль. Путин, сообщает Интерфакс.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Читайте также:

В Стамбуле завершились переговоры Украины и России (Фото:Handout via REUTERS) Украина и Россия в Стамбуле. Чем могут завершиться стратегические переговоры — инсайды и версии

По словам Пескова, такая встреча «гипотетически возможна».

Видео дня

«Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ», — сказал спикер Кремля.

Накануне глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью может состояться в Турции — драфты документов для их консультаций уже готовы. В то же время член российской делегации Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Кремль Дмитрий Песков Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X