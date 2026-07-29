Зеленский прибыл в Люблин на первую встречу с Туском после обострения отношений из-за УПА

Президент расскажет польскому премьеру об итогах визита в США и переговоров с Трампом (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Люблин, где в 15:30 должен встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском .

Прибытие украинского лидера транслировали в прямом эфире польские СМИ, в частности TVP Info.

По данным канцелярии премьер-министра Польши, темой разговора станут итоги визита Зеленского в США, в частности его встречи с президентом Дональдом Трампом.

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Транзитный визит привлек значительное внимание польских СМИ: журналисты отмечают, что это будет первая встреча Зеленского с Туском на территории Польши с тех пор, как между странами вспыхнул конфликт из-за присвоения одному из воинских подразделений имени героев УПА.

Скандал между Украиной и Польшей — что известно

19 июня Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла, заявив, что присвоение одной из украинских воинских частей названия в честь героев УПА «выходит далеко за рамки внутренних дел Украины».

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что отказался от Командорского креста со звездой ордена За заслуги перед Польшей, назвав решение Навроцкого «стратегической ошибкой, от которой выигрывает только Москва». От Золотого офицерского креста того же ордена отказался глава Офиса президента Кирилл Буданов, а посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает Кавалерский крест ордена За заслуги.

От ордена Белого орла также отказались экс-президент Леонид Кучма, возглавлявший Украину в 1994—2005 годах, а также Виктор Ющенко (президент в 2005—2010 годах) и Петр Порошенко (президент в 2014—2019 годах).