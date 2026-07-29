После встречи с Трампом. Зеленский подтвердил, что Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев в течение двух недель

Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из результатов его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом является вероятный визит спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев в течение следующих двух недель.

Об этом он сказал в интервью изданию Axios.

Глава государства отметил, что хочет детально обсудить с Виткоффом и Кушнером идеи по возобновлению мирных переговоров для прекращения войны. Также Зеленский хочет, чтобы они своими глазами увидели ситуацию в Украине.

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По словам президента, Виткофф и Кушнер по-прежнему стремятся добиться перемирия, чтобы создать пространство для дипломатии. Однако он подчеркнул, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин не согласится на приостановку боевых действий.

Несмотря на нынешнюю динамику на поле боя и свой скептицизм в отношении намерений Путина, Зеленский заявил, что по-прежнему заинтересован в возобновлении мирных переговоров с РФ.

28 июля Зеленский посетил Вашингтон и встретился с Трампом. По словам президента Украины, в ходе встречи в Белом доме обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины.

Встреча Зеленского и Трампа длилась около часа. Позже сам Трамп заявил, что переговоры с украинским президентом прошли «очень хорошо».

Издание Bild писало, что во время визита в Соединенные Штаты Зеленский пришел на встречу с американским коллегой в совершенно новом статусе.

«У Владимира Зеленского были все основания считать себя победителем», — отметил корреспондент Bild в США Герберт Бауернебель.

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Он отметил заметное потепление в отношениях президентов двух стран и прогресс, которого Украина достигла с момента спора в Овальном кабинете в феврале 2025 года.