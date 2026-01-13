Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Мар-а-Лаго, 28 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Лидеры европейских стран, Канады а также президентка Еврокомиссии планируют принять участие в возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе на следующей неделе, сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

«Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президентка Европейской комиссии планируют принять участие в предложенной встрече лидеров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе, сообщили FT три чиновника, ознакомленные с этими планами», — заявил Миллер на своей странице в соцсети X.

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Намерение Зеленского встретиться с Трампом в Давосе и подписать соглашение о восстановлении Украины — что известно

9 января издание The Telegraph сообщило, что представители официального Вашингтона и официального Киева, скорее всего, подпишут в рамках Всемирного экономического форума в Давосе соглашение о восстановлении Украины на сумму $800 млрд.

«Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправляются на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, они встретятся и завершат подписание соглашения», — сообщили журналисты.

По данным издания, украинский президент надеялся посетить Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом Трампом — чтобы заключить и план экономического восстановления Украины, и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

«Однако европейские сторонники президента Зеленского из Коалиции желающих отговорили его от поездки и взамен предложили Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом», — писало издание.

«Официальный Киев надеется, что, если предложить Вашингтону участие в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, которые могут быть приемлемыми для Трампа, то президент США будет более склонен предоставить Украине надежные гарантии безопасности», — сообщил The Telegraph.

В то же время, пока до конца не понятно, будет ли подписано в Давосе соглашение, которое открывает путь для создания «сил обеспечения безопасности» в Украине — под эгидой Великобритании и Франции.