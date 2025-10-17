Украинская делегация на встречу с президентом США Дональдом Трампом принесла карты с «болевыми точками» российского оборонно-промышленного комплекса, сообщает Суспільне со ссылкой на источник.

Вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом приехали также глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава министерства энергетики Светлана Гринчук и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Реклама

По словам источника, на картах подробно отражены ключевые объекты и слабые места российской военно-экономической инфраструктуры.

«На картах — болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Путина прекратить войну», — сказал источник.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Во время брифинга для прессы Трамп подтвердил, что планирует обсуждать с украинским коллегой возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы они не понадобились для завершения войны.

16 октября Дональд Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.