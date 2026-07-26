Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют встретиться в Вашингтоне 28 июля. Накануне визита Зеленского украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе.

Об этом написало Reuters 24 июля со ссылкой на украинский источник.

Предложение о воздушном перемирии должны передать государству-агрессору РФ.

Собеседник издания отметил, что Украина уже обращалась к главе Кремля Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня. Эти предложения были отклонены.

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Однако некоторые чиновники считают, что позиция Путина может смягчиться — на фоне давления на российскую экономику из-за украинских ударов по нефтяной инфраструктуре и логистике России.

22 июля журналист Axios Барак Равид сообщил, что Владимир Зеленский обсудил со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером идеи по возобновлению дипломатических усилий для завершения войны России против Украины. Позже этот разговор подтвердил и сам Зеленский.

23 июля, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, Владимир Зеленский заявил, что надеется на проведение новых трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России еще до осени.

По словам президента Украины, после телефонного разговора со спецпредставителями Трампа он передал им ряд предложений, которые американская сторона должна вынести на обсуждение с представителями РФ.