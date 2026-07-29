Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме, 28 июля 2026 года (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США прибыл на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом в совершенно новом статусе.

Об этом написало издание Bild в среду, 29 июля.

«У Владимира Зеленского были все основания считать себя победителем», — отметил корреспондент Bild в США Герберт Бауернебель. Он обратил внимание на заметное потепление в отношениях президентов двух стран и на прогресс, которого Украина добилась с момента спора в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

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«Теперь он [Зеленский] пришел сюда уже не как проситель, а как стратегический партнер. Недавние успехи в борьбе против армии Владимира Путина и удары дальнобойным оружием вглубь территории России произвели впечатление на Трампа», — подчеркнул журналист.

По мнению профессора политологии Университета штата Мэн Скотта Эрба, Украина играет новую роль и в контексте мировой политики. На фоне растущего внутриполитического давления Дональд Трамп стремится положить конец войне на Ближнем Востоке. «И здесь у Зеленского тоже есть козырь», — считает эксперт.

Профессор Эрб объяснил, что Владимир Зеленский предлагает Трампу «шанс на дипломатический успех в войне в Украине — желанную альтернативу иранской военной трясине».

28 июля Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе встречи в Белом доме обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины.

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Встреча Зеленского и Трампа длилась около часа. Позже сам Трамп заявил, что переговоры с украинским президентом прошли «очень хорошо».