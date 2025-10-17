Двусторонние переговоры за обедом: Зеленский встретится с Трампом сегодня в 20:00 по киевскому времени

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Al Drago)

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 17 октября, в 13:00 по Вашингтону (20:00 по киевскому времени), свидетельствует опубликованное на Roll Call расписание американского президента.

Двусторонние переговоры состоятся за обедом. В расписании не предусмотрены общение с прессой и итоговые пресс-конференции.

После встречи Трамп отправится во Флориду.

Вечером 16 октября Зеленский прибыл в Вашингтон, где 17 октября состоится его встреча с Трампом.

Ожидается, что перед этим президент Украины проведет встречи в Конгрессе. Также запланированы разговоры с украинскими журналистами.

Во время переговоров лидеры США и Украины обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщал, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним. Как заявил президент США, он обсудил с Путиным вероятность передачи Украине Tomahawk.