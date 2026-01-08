Другой возможный вариант — президент Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться во время Всемирного экономического форума в Давосе (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом и завершить подготовку соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом 8 января сообщает издание Axios со ссылкой на источники среди украинских официальных лица.

«Другой вариант — встреча двух лидеров во время Всемирного экономического форума в Давосе», — заявили в издании.

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28 декабря в резиденции президента США Мар-а-Лаго прошла встреча Зеленского и Трампа, после которой они провели видеоконференцию с европейскими лидерами. После переговоров Трамп заявил об «очень большом прогрессе». По его словам, нерешенным остается вопрос территорий. Он также заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить соглашение о мире.

Зеленский после переговоров сообщил, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности Украина-США — полностью.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства о системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.