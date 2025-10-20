По словам других источников The Washington Post, президент Трамп отверг привезенные украинской делегацией фронтовые карты и призвал официальный Киев «уступить России весь Донбасс, чтобы заключить сделку». (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Об этом 20 октября сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники среди дипломатов.

По словам одного из них, представителя европейской страны, встречу можно было назвать «хаосом» и сказал, что Трамп также «бесконечно» говорил о «своих жалобах на то, что не получил Нобелевскую премию мира».

Реклама

По словам других источников, президент Трамп отбросил привезенные украинской делегации фронтовые карты и призвал официальный Киев «уступить России весь Донбасс, чтобы заключить сделку».

Проинформированный европейский дипломат заявил, что послание Трампа было таким: «Россия хочет только Донбасс, это хорошая сделка, а Путин хочет положить конец войне, и это можно сделать быстро».

Как сказал один из источников WP, президент США слушал объяснения украинской делегации, но не реагировал на них.

«Это было примерно так: „Нет, ребята, вы не сможете отвоевать никакие территории. Мы ничего не можем сделать, чтобы спасти вас. Вы должны попробовать дать дипломатии еще один шанс“», — сказал источник.

По словам европейского чиновника, переговоры не были такими катастрофическими, как февральская встреча в Овальном кабинете, однако Владимир Зеленский покинул Белый дом разочарованным.

Проинформированный источник WP сказал, что пока неясно, что изменило мнение Трампа, который несколько недель выражал разочарование Путиным из-за зашедших в тупик переговоров.

«Он может снова передумать. Никогда не знаешь. Риторика меняется, но я не думаю, что меняется политика. Я думаю, что политика заключается в том, чтобы заставить Украину прекратить войну», — заявил он.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

До этого, 16 октября, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.

По данным издания Financial Times, во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября президент США призывал его принять условия российского диктатора.

Однако сам Трамп отрицает, что во время встречи с украинским лидером настаивал на передаче России территории всего Донбасса.