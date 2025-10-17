«Мы сможем справиться». Зеленский заявил, что президент Трамп хорошо знает ситуацию на фронте в Украине

Об этом глава украинского государства 17 октября заявил во время встречи с Трампом в Белом доме.

«Относительно наших отношений с президентом Трампом, я считаю, что мы ведем важный диалог и начинаем понимать друг друга. Да. И я знаю, что президент Трамп очень хорошо знаком с ситуацией на поле боя и много знает о том, что происходит на поле боя в Украине», —сказал президент Зеленский.

По словам главы украинского государства, его общение с президентом Трампом «помогает» Украине, а лично он надеется, «что мы сможем справиться».

«Я думаю, что это действительно помогает. Но мы все еще находимся в состоянии войны», — подытожил президент Зеленский.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме писало, что Трамп «оптимистично» настроен относительно возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.

17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет «большой честью» завершить войну РФ против Украины и отметил, что уже наступил «тот момент», когда это можно сделать.

«Это будет большой честью завершить эту войну. Украинский народ прекрасен, русский народ прекрасен, у них много общего, насколько мы понимаем», — заявил он.

Президент США также пожаловался, что завершил девять войн и не получил Нобелевскую премию мира. По его словам, премию получила некая «приятная женщина», которую он не знает.

«Это номер девять [война РФ против Украины — ред.]. Хорошо, это будет номер девять для меня. Я решил восемь [войн — ред.], включая Ближний Восток… Я не получил Нобелевскую премию… поэтому меня не волнует всё это. Меня просто волнует спасение жизней. Но это будет номер девять», — подытожил он.