«Это и хорошая, и плохая новость». Украине нужно успеть как можно больше — разговор с Краевым об итогах встречи Зеленского и Трампа

30 июля, 12:23
NV Премиум
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Зеленский и Трамп, украинская и американская делегации, во время встречи 28 июля (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский и Трамп, украинская и американская делегации, во время встречи 28 июля (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Автор: Алексей Тарасов

Эксперт Украинской призмы Александр Краев в интервью Radio NV — о результатах встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом за закрытыми дверями, голосовании в Сенате за законопроект сенатора Линдси Грэма и влиянии блогера Лоры Лумер.

— Как вы считаете, что было самым важным на этой встрече — из того, что нам может быть известно?

— В общей сложности там обсуждались две ключевые темы из тех, что были озвучены публично. Во-первых, это защита от баллистических ракет, которая нам сейчас крайне необходима, если мы хотим устоять и продолжить собственные атаки на российские НПЗ и экономику России, поддерживающую войну. А во-вторых — возобновление переговорного формата, который сам президент Трамп инициировал, вернувшись в Белый дом в прошлом году.

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Теги:   Интервью NV Радио NV Дональд Трамп США Лора Лумер

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