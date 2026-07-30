Эксперт Украинской призмы Александр Краев в интервью Radio NV — о результатах встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом за закрытыми дверями, голосовании в Сенате за законопроект сенатора Линдси Грэма и влиянии блогера Лоры Лумер.

— Как вы считаете, что было самым важным на этой встрече — из того, что нам может быть известно?

— В общей сложности там обсуждались две ключевые темы из тех, что были озвучены публично. Во-первых, это защита от баллистических ракет, которая нам сейчас крайне необходима, если мы хотим устоять и продолжить собственные атаки на российские НПЗ и экономику России, поддерживающую войну. А во-вторых — возобновление переговорного формата, который сам президент Трамп инициировал, вернувшись в Белый дом в прошлом году.