Обсудили много вопросов. Трамп заявил, что встреча с Зеленским прошла «очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла «очень хорошо». Сторонам удалось обсудить множество вопросов.

«Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Документ поддержали 86 сенаторов.

Реклама

Зеленский заявил, что поддержка со стороны 86 сенаторов США процедурного голосования по законопроекту о санкциях против России является первым шагом к реализации планов сенатора Линдси Грэма и приближает мир.

28 июля Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопрос получения лицензий на производство перехватчиков для ЗРК Patriot.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме длилась около часа.

По информации журналиста DW, после визита Зеленского в США следующим шагом может стать визит в Киев спецпредставителей и посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для продолжения переговоров.

Издание Financial Times писало, что переговоры Зеленского с Трампом могут стать толчком к возобновлению дипломатических усилий по завершению войны. Кроме того, они могут повысить шансы Киева на получение дальнейшей военной помощи.