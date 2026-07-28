Президент Украины уже прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу во вторник , 28 июля, в Белом доме на фоне растущей уверенности в том, что президент США стал более благосклонно относиться к Украине.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к обоим лидерам, эта встреча дает Зеленскому наилучший шанс с начала второго срока Трампа добиться новой военной поддержки и возобновить усилия по завершению войны.

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«Если Зеленский будет вести себя просто и не станет ничего усложнять, всё пройдет хорошо», — сказал человек, осведомленный о подготовке переговоров.

По словам Зеленского, месяцы прямой работы его советников с командой Белого дома постепенно изменили взгляд Трампа на войну и шансы Украины. Перед саммитом НАТО президент Украины рассказывал FT, что Трамп одобрительно отозвался об украинской кампании ударов большой дальности по нефтегазовому сектору России, назвав ее успешной.

По словам Зеленского, американский лидер действительно смотрит на конфликт иначе, и главное для Трампа — быть там, где есть успех, а это связано как с приближением выборов, так и с его собственным статусом.

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Зеленский также планирует посетить поминальную службу по сенатору Линдси Грэму, который внезапно скончался 11 июля — через несколько часов после возвращения из очередного, уже десятого с начала полномасштабного вторжения, визита в Киев. Часть республиканцев, поддерживающих Украину, надеется, что именно смерть Грэма может подтолкнуть Трампа к сближению с позицией Киева и ускорить принятие двухпартийного законопроекта о санкциях, который продвигал покойный сенатор.

На переговорах Зеленский намерен настаивать на усилении давления Вашингтона на Путина, ускорении поставок систем Patriot и углублении сотрудничества в сфере производства вооружений. Сам Трамп, по оценке издания, балансирует между различными группами влияния в собственной администрации: он все более критически высказывается об упрямстве Путина, однако часть его избирателей из лагеря «Америка прежде всего» по-прежнему скептически относится к долгосрочной поддержке Украины.

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Одним из самых заметных символов перемены настроений стала ультраправая активистка Лора Лумер, поддерживающая постоянный контакт с Трампом. Когда-то она повторяла кремлевскую риторику и выступала против военной помощи США Украине, а последнюю неделю провела в Киеве: встречалась с Зеленским и высокопоставленными чиновниками, изучала историю страны и своими глазами видела последствия российских ракетных ударов.

Визит Владимира Зеленского в США — что известно

28 июля в 9 утра по местному времени Зеленский должен был встретиться с Трампом в Овальном кабинете — переговоры планировалось провести за закрытыми дверями, без участия прессы. Встреча должна была продлиться не более двух часов, поскольку уже в 11:00 в том же Овальном кабинете президента США должен был ожидать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

24 июля агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что накануне визита Зеленского в США украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе, которое планировалось передать российской стороне.