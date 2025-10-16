Ермак и Рубио в Вашингтоне обсудили подготовку встречи президентов Украины и США

Украинская делегация в Вашингтоне во время встречи с госсекретарем США Марком Рубио, 15 октября 2025 года (Фото: Скриншот видео / Андрей Ермак / Telegram)

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Вашингтоне 15 октября провела встречу с государственным секретарем США Марком Рубио. Об этом сообщил Ермак в Telegram.

Стороны обсудили детали подготовки встречи президентов Украины и США, которая запланирована на 17 октября.

Также представители Украины и США обсудили видение долгосрочной архитектуры безопасности для Украины и Европы и шаги, которые могут заставить страну-агрессора Россию прекратить войну.

«Лидерство США и лично президента Дональда Трампа сделали возможным мир на Ближнем Востоке. Именно в таком видении сегодня нуждается мир и Украина», — написал Ермак.

Во встрече приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.