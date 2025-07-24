В Кремле заявили, что встреча Зеленского и Путина до конца лета маловероятна

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков усомнился в вероятности личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным до конца лета.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков отметил, что для проведения таких переговоров нужно проделать «значительную подготовительную работу, что вряд ли возможно в сжатые сроки».

«Мы с вами живем в такое время, когда сказать, что чего-то точно не будет, невозможно. Но, учитывая тот объем работы, который предстоит сделать, чтобы сблизить позиции, для нас, для того, чтобы обеспечить свои интересы, трудно представить, как можно скачкообразно преодолеть это расстояние», — заявил пресс-секретарь Путина.

23 июля глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила на переговорах в Стамбуле провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский заявил, что для того, чтобы встреча лидеров Украины и РФ состоялась, она должна быть «тщательно проработана», и на ней «должна быть поставлена точка» в войне.

22 июля Песков утверждал, что страна-агрессор якобы «готова» обсуждать возможность встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот отменит запрет на переговоры.

Он заявил, что этот запрет «все еще действует».

Ранее Украина предлагала подобную встречу еще в июне во время второго раунда переговоров с Россией.