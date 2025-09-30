«Надо собрать их вместе». Трамп снова объявил о намерении организовать встречу Зеленского и Путина

30 сентября, 18:07
Президент США Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Al Drago TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, заявил о намерении организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным для завершения войны.

«У нас останется только одна [война], которую нужно урегулировать, и мы должны урегулировать ее с Путиным и Зеленским. Надо собрать их вместе и сделать это», — сказал Трамп во время встречи с американскими генералами и адмиралами.

Трамп также рассказал о том, как США модернизировали свое ядерное оружие, но выразил надежду, что его использование никогда не понадобится.

23 сентября Зеленский рассказал, что Путину предлагали встречу на уровне лидеров в разных странах Европы и Азии, однако он не хочет прямых переговоров с Украиной.

3 сентября российский диктатор заявил, что готов к встрече с Зеленским, но тот должен приехать в Москву, что якобы является «лучшим местом для переговоров».

МИД Украины в ответ на бред диктатора заявил, что по меньшей мере семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России. А заявления Путина о переговорах в Москве свидетельствуют о его нежелании встречаться с Зеленским.

Президент Украины в ответ на «приглашение» Путина заявлял, что Россия делает все, чтобы оттянуть двусторонние переговоры.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что диктатор Путин во время разговора с президентом Трампом пообещал, что встретится с президентом Зеленским.

В тот же день Трамп заявил журналистам, что перед трехсторонней встречей между лидерами Украины, США и РФ президент Зеленский и диктатор Владимир Путин «должны встретиться вдвоем».

«Я подумал, сначала пусть они встретятся — они не то чтобы были лучшими друзьями», — сказал глава Белого дома. Кроме того, Трамп отметил, что надеется — Путин «будет вести себя хорошо», а если нет, то это будет «тяжелая ситуация».

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Дональд Трамп Владимир Зеленский Война России против Украины Владимир Путин Российская агрессия встреча Зеленского и Путина

Поделиться:

