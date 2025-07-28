Кислица: Шансы на встречу Зеленского и Путина растут, у Вашингтона лопается терпение

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на пресс-конференции в Стамбуле, 16 мая 2025 года (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Шансы на встречу на уровне лидеров Украины и России по завершению войны растут на фоне недовольства президента США Дональда Трампа затягиванием переговорного процесса РФ.

Такое мнение высказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в комментарии для Укринформа.

Кислица отметил, что не может комментировать заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о возможной встрече президентов Украины и России, поскольку не знает всего контекста, в котором эти слова были сказаны.

«У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И он действительно, хочется верить, растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение. Понимаете, можно играть с друзьями, можно играть с коллегами, но играть с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя», — сказал Кислица.

Реклама

Дипломат также отметил, что вопрос саммита лидеров обсуждался еще во время первой встречи делегаций в Стамбуле. По его словам, российская сторона не исключала возможность такой встречи, но требовала от Украины выполнить их требования.

В то же время Кислица отметил, что Россия пытается искажать логику переговоров, считая, что «президенты должны только одобрять то, что сделали эксперты».

«Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот. Иначе мы будем так еще годами встречаться. И это то, что нужно российской стороне», — отметил первый заместитель министра.

Он также отметил, что вместо реального решения вопроса завершения войны, Россия пытается создать «инфраструктуру бесконечных переговоров», надеясь представить это Трампу.

«Я думаю, что в Вашингтоне, где работают умные люди — и аналитики, и политики — уже поняли, что их водят за нос. И ждать до 2 сентября — это слишком долго, ведь ежедневно гибнут люди, ежедневно имеем ракетные и дроновые обстрелы, а российская сторона продолжает водить хороводы вокруг экспертных встреч», — подчеркнул Кислица.

28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

Читайте также: Российские акции обвалились после заявления Трампа о сокращении ультиматума Путину

«Нет причин ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп в понедельник, 28 июля, во время визита в Шотландию.

Ранее президент США сказал, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

24 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина до конца лета маловероятна из-за «значительной подготовительной работы, что вряд ли возможно в сжатые сроки».