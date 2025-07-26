Российское руководство сознательно затягивает проведение переговоров на высшем уровне между президентами Украины и РФ.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что Москва избегает непосредственной встречи лидеров, даже несмотря на призывы США к организации такого диалога.

«Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время, усилить свои позиции на фронте и заставить Украину и Запад к уступкам», — говорится в отчете.

25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина «маловероятна». По его словам, перед этим необходимо достичь «экспертных договоренностей» между делегациями.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча таки состоится и что она должна была бы пройти еще три месяца назад.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. В ходе переговоров украинская сторона предложила взаимное прекращение ударов по критической инфраструктуре, а также проведение встречи Зеленского и Путина до конца лета.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о достижении принципиального согласия по подготовке саммита лидеров в Турции, однако ISW предупреждает: Россия намеренно тормозит процесс.