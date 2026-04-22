Песков утверждает, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но есть условие

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российский диктатор Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским «в любой момент». Такое заявление он сделал в комментарии российской пропагандистке из Вестей в среду, 22 апреля.

Песков цинично заявил, что встреча возможна в столице страны-агрессора Москве, в то время как Украина неоднократно говорила, что готова к переговорам в любых странах, кроме России и Беларуси.

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«Главное, чтобы было для чего встречаться и чтобы встреча была результативной», — утверждает Песков.

Кремлевский спикер также оправдал нежелание России проводить такую встречу, сказав, что она якобы «может быть только для того, чтобы финализировать договоренности». По словам Пескова, перед встречей Зеленского с Путиным должна быть проведена «серьезная работа».

Песков также пожаловался, что в Кремле якобы не видят «политической воли» со стороны Киева.

Обновлено в 22:48. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Путин не готов ко встрече с Зеленским, ведь после слов Пескова о «готовности» он сразу выдвинул нереалистичные условия, потребовав от Украины выхода с Донбасса, которого не будет.

22 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина согласится на любое место потенциальной встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина, кроме территорий России или Беларуси.

По словам министра, Украина выступает за организацию встречи Зеленского и Путина, чтобы получить «новую динамику» в переговорных попытках.

Сибига также заявлял, что Украина готова провести встречу на уровне лидеров при посредничестве Турции и, возможно, США.

В МИД Украины ранее говорили, что Россия выдвигает заведомо неприемлемые предложения для двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Президент Украины в январе говорил, что достижение договоренностей по территориальным вопросам невозможно без непосредственного контакта между лидерами государств. Он также подчеркивал, что лучший способ добиться прорыва в вопросе территорий — лично встретиться с Путиным.