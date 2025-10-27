«Ничто не мешает сесть на поезд». В Польше заявили, что если Зеленский хочет встретиться с Навроцким, он должен сам приехать в Варшаву

В Польше заявили, что Зеленский может сам приехать на встречу с Навроцким (Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS)

Руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с польским лидером Каролем Навроцким , инициатива должна исходить от украинской стороны, и именно Зеленский должен приехать в Варшаву.

Об этом Пшидач сообщил в эфире телеканала TVN24.

Со времени вступления Навроцкого в должность в августе 2025 года президенты двух стран не встречались лично, ограничившись телефонными разговорами.

Реклама

На вопрос журналистов, планирует ли президент Польши Кароль Навроцкий посетить Киев для встречи с Владимиром Зеленским, Марчин Пшидач ответил, что в случае заинтересованности украинского лидера в личной встрече, он может приехать в Варшаву.

«Если президент Зеленский хочет увидеться с Каролем Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Варшаву на встречу», — ответил политик.

Пшидач ответил, что в дипломатической практике не существует правил, которые определяют, кто должен делать первый шаг. Он также напомнил, что ранее в Польшу уже приезжали с визитами лидеры Литвы, Латвии, Эстонии и Дании.

7 октября посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинская сторона готовит двустороннюю встречу на уровне президентов Украины и Польши, которая может состояться в ближайшие недели.

25 сентября Навроцкий заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.

31 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с избранным президентом Польши Навроцким. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами, во время которых обсудят все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Представитель Навроцкого Рафал Лешкевич, в свою очередь, сообщил, что президент Польши заверил в дальнейшей поддержке Украины и напомнил, что Россия — «неоимпериалистическое и колониальное государство, которым руководит военный преступник Владимир Путин».