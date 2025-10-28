В Польше повторили, что Зеленский должен сам приехать, если хочет встретиться с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву, если хочет провести переговоры с президентом Польши Каролем Навроцким . Об этом в эфире Polsat News заявил руководитель канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий.

«Если президент Зеленский нуждается в разговоре, имеет интересы и дела для решения, то он должен приехать в Варшаву и поговорить с президентом Польши. Я думаю, что есть пространство для такого разговора, есть формальные приглашения, все открыто», — сказал Богуцкий.

Он уточнил, что есть официальное приглашение для Зеленского посетить польскую столицу.

Ранее руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если Зеленский хочет провести встречу с Навроцким, инициатива должна исходить от украинской стороны, и именно Зеленский должен приехать в Варшаву.

7 октября посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинская сторона готовит двустороннюю встречу на уровне президентов Украины и Польши, которая может состояться в ближайшие недели.

25 сентября Навроцкий заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.

31 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с избранным президентом Польши Навроцким. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами, во время которых обсудят все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Представитель Навроцкого Рафал Лешкевич, в свою очередь, сообщил, что президент Польши заверил в дальнейшей поддержке Украины и напомнил, что Россия — «неоимпериалистическое и колониальное государство, которым руководит военный преступник Владимир Путин».