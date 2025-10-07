Посол Украины в Польше считает, что Зеленский и Навроцкий могут встретиться в «ближайшие недели»

Украинская сторона готовит двустороннюю встречу на уровне президентов Украины и Польши , которая может состояться в ближайшие недели. Об этом сказал посол Украины в Польше Василий Боднар во вторник, 7 октября, сообщает RMF FM .

Боднар заявил, что надеется на то, что встреча Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого состоится «в ближайшие недели».

«Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит [Навроцкого] в Украину, и сейчас мы готовимся к этому», — добавил посол.

Реклама

По словам дипломата, прежде всего лидеры Украины и Польши будут обсуждать безопасность.

«Польша сейчас также находится под угрозой со стороны России, и это не только дроны. Это дезинформация, это влияние разных стран ЕС, это Балтийское море, то есть много вещей, которые мы должны согласовать, а также усилить нашу оборону, которая имеет много чего предложить», — говорит Боднар.

25 сентября Навроцкий заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.

31 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с избранным президентом Польши Навроцким. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами, во время которых обсудят все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Представитель Навроцкого Рафал Лешкевич, в свою очередь, сообщил, что президент Польши заверил в дальнейшей поддержке Украины и напомнил, что Россия — «неоимпериалистическое и колониальное государство, которым руководит военный преступник Владимир Путин».