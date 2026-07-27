Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании на борту авианосца Queen Elizabeth и поблагодарил за передачу технологий РЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новоназначенным премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на борту авианосца Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth на британской военно-морской базе Портсмут.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях в понедельник, 27 июля.

«Мы высоко ценим, что визит именно нашей команды в Британию стал первым с момента вступления Энди Бернема в должность. Это важный сигнал поддержки, и премьер-министр заверил, что она остается неизменной», — написал президент.

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Фото: Офис президента

В ходе переговоров стороны обсудили усиление оборонных возможностей Украины, в частности защиту в воздухе и на море. Президент подчеркнул, что Украине необходимы достаточные возможности для защиты жизни граждан.

«Благодарен Великобритании за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Это определенно пригодится на поле боя. Вместе мы можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий», — отметил Зеленский.

Фото: Офис президента

Президент также пригласил британского премьера посетить Украину.

«В подтверждение наших намерений сегодня я могу объявить, что мы делаем еще один шаг вперед. Мы предоставляем Украине отечественные технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Это поможет точнее поражать цели и спасать жизни украинцев. Это также демонстрирует, какие инновации могут создавать наши отрасли промышленности, работая сообща», — сказал Энди Бернем.

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

27 июля Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом, а также с украинскими военнослужащими, принимавшими участие в учениях Sea Breeze.

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Ранее Бернем — сразу после вступления в должность премьер-министра Великобритании — заявил о непоколебимой поддержке Украины и решимости достичь прочного и справедливого мира.

В первый день пребывания на посту премьер-министра Берни провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого лидеры договорились провести встречу в ближайшее время.

17 июля Энди Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании, а 20 июля стал седьмым за 10 лет премьер-министром страны, сменив на этом посту Кира Стармера.