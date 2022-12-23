Встреча Зеленского и Байдена может ускорить поставки оружия Украине — глава МИД Латвии 23 декабря, 13:43 Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:Офис президента)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что встреча президентов Владимир Зеленского и Джо Байдена может ускорить поставки оружия Украине.



Об этом сообщает Delfi.

«Хочу обратить внимание, что, тем не менее, в речи и публичном общении акцент делался на оружии. Это также делалось путем тщательного обдумывания основного сообщения. И сегодня главный посыл — выиграть войну, а войну невозможно выиграть без оружия», — подчеркнул Ландсбергис.

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Министр считает, что обещанная поддержка США должна подтолкнуть другие страны к ускорению поставок оружия.

Глава литовского МИД обратил внимание, что большинство государств, поставляющих оружие, опасаются, что отправленное оружие будет воспринято Россией как эскалация.

Он ожидает, что решение США о поставках Украине систем Patriot подтолкнет другие страны к поставкам необходимого оружия Украине.

«Я ожидаю, что, возможно, это побудит другие страны оценить или переоценить, какое дополнительное вооружение они могут отправить в Украину, а больше всего нужны танки», — сказал Ландсбергис.

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

