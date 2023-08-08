Переговоры в Джидде. Как страны Запада и глобального Юга могут найти «точки соприкосновения» по Украине — интервью NV 8 августа, 20:24 NV Премиум Встреча дипломатов более 40 государств по Украине в Джидде, Саудовская Аравия, 6 августа 2023 года (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс-Украина, рассказал в интервью Radio NV, как встреча дипломатов и советников государств Запада и ряда стран глобального Юга впервые попыталась прийти к общему мнению относительно российско-украинской войны.

— Мы видим, что саммит [по Украине] завершился без какого-то совместного заявления, без подписания совместного коммюнике или документа. То, что пишут медиа, цитируя собеседников — участников саммита, то переговоры прошли позитивно.

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Но если это все в целом комментировать, то выглядит максимально размыто и максимально нечетко. И у меня возникает вопрос, почему нет какого-то общего документа, подписанного всеми участниками совместного заявления? Или у вас здесь нет никаких вопросов и опасений? И что вы можете сказать о таком завершении саммита?

— Во-первых, это не саммит, прошу так не называть, потому что саммит — это встреча глав государств или правительств. Это была встреча советников. В лучшем варианте это конференция. Поэтому, конечно, советники глав государств и правительств не имеют, как правило, ни возможностей, ни прав подписывать какие-либо документы. Это консультации, в рамках консультаций и надо рассматривать эту встречу. Консультации, которые начались еще в Киеве на уровне послов, потом в Копенгагене на таком же уровне советников.

И никто не ожидал после Копенгагена аналогичной встречи, подписания каких-то документов. Речь идет о том, что идет переговорный процесс, консультационный процесс, если хотите, по поводу украинской формулы мира и украинского плана мира, где ключевым пунктом является вывод иностранных российских войск с территории Украины. Для этого должна быть предпосылка — сохранение принципа территориальной целостности и суверенитета.