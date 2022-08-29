В США сообщили, когда состоится следующее заседание в формате Рамштайн по вопросам обороны Украины

29 августа, 16:13
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Встреча в формате Рамштайн — это переговоры о военной поддержке Украины (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Встреча в формате Рамштайн — это переговоры о военной поддержке Украины (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Следующие заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

Об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

«Министр обороны США Ллойд Остин должен провести личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 8 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что американский министр вновь пригласил глав Минобороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения войны России против Украины и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

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20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате Рамштайн — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.

11 августа в Копенгагене прошла конференция по помощи Украине на уровне министров обороны, которая стала расширением формата Рамштайн.

https://www.youtube.com/embed/c4WONIeQp18
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Российская агрессия Оборона Встреча

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