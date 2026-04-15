В Берлине началось заседание Рамштайн: Федоров анонсировал новые совместные проекты с партнерами

В Берлине в среду, 15 апреля, началась 34-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн . Она проходит на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

Об этом сообщает Укринформ.

Журналисты говорят, что встреча проходит в гибридном формате.

Физически в Берлине присутствуют руководители оборонных ведомств Германии Борис Писториус, Великобритании Джон Гили, Украины Михаил Федоров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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Остальные участники присоединились к встрече онлайн.

Как сообщил Федоров, перед заседанием Рамштайна он провел четырехстороннюю встречу с Рютте, Гили и Писториусом.

Министр говорит, что ожидает важных анонсов помощи для Украины и развития совместных проектов с партнерами.

Во время же заседания Федоров заявил, что Киев стремится к миру и его дипломатические усилия продолжаются ежедневно. Однако он отметил, что дипломатия работает тогда, когда Украина сильна на поле боя и когда способность России продолжать войну существенно уменьшается.

Федоров рассказал, что подход Киева к войне базируется на трех доменах — воздухе, земле и экономике, и он уже дает результат.

«Этой зимой враг выпустил по Украине 462 баллистические ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed. Цель — разрушить энергосистему и оставить людей без света. Украина выстояла. Мы усилили противовоздушную оборону. Уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а дронов — до 90%», — сказал министр обороны.

Он отметил, что Украина на поле боя не только удерживает позиции, но и наращивает давление. По словам Федорова, потери РФ достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации.

«Сегодня Россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428. Параллельно усиливаем давление на экономику России, в частности в энергетическом секторе. Нарушаем логистику, увеличиваем расходы и уменьшаем ресурсы для финансирования войны», — заявил глава Минобороны.

Министр говорит, что приоритеты Украины неизменны: ПВО, масштабирование отечественных дронов и ракет, а также обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.

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Также Федоров сообщил, что сегодня представит новые инициативы для укрепления сотрудничества. По его словам, это «настоящие win-win партнерства».

Ранее издание Politico писало, что министр обороны США Пит Гегсет снова пропустит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Вместо него на виртуальном заседании должен присутствовать руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби, как и на предыдущей встрече в феврале.