Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут присутствовать в четверг, 19 ноября, на встречах в Берлине. Киев рассчитывает на новые обсуждения на уровне переговорных групп.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Португалии Паулу Ранжелом.

«Проинформировал о переговорах. Украина всегда выступала за полноценное европейское присутствие на этом направлении, и американская сторона сейчас также это поддерживает. Представители президента США завтра примут участие во встречах в Берлине. И мы надеемся, что новые обсуждения на уровне переговорных групп, а также лидеров Коалиции желающих будут результативными. Со своей стороны мы делаем для этого все возможное», — сказал глава государства.

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В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что в ходе встреч основное внимание будет уделено разработке «надежных послевоенных гарантий безопасности» для Украины, продвижению комплексного плана экономического восстановления и подготовке к следующему раунду многосторонних переговоров.

Зеленский также подчеркнул, что Киев вместе с партнерами делает все, чтобы завтрашнее заседание Коалиции желающих было результативным. Он анонсировал подготовку новых пакетов помощи, а также двусторонние встречи, которые «должны дать больше Украине и нашей дипломатии».

«Мы рассчитываем на встречу с представителями президента Соединенных Штатов Америки и будем говорить с европейскими лидерами о наших дальнейших шагах в переговорах с россиянами. Украина четко обозначает свое стремление к миру, мы всегда работаем конструктивно», — отметил Зеленский.

По его словам, Уиткофф и Кушнер говорили о том, что в Берлине во время встреч предоставят необходимую информацию о переговорах президента США Дональда Трампа, которые проходят в Китае.

Глава государства говорит, что Украина также будет получать информацию от КНР, а также от других стран и лидеров.

«У нас с европейцами четкая общая позиция: вопросы Украины должны решаться при участии Украины, вопросы Европы — при участии Европы. Только такой подход и будет», — добавил Зеленский.

Ранее издание Axios сообщало, что Уиткофф и Кушнер планируют на этой неделе встретиться в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности и план послевоенного экономического восстановления Украины.