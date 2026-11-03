Арахамия возглавит украинскую делегацию на встрече с Меланией Трамп, в Кремле «не знают» об этой инициативе

3 ноября, 17:29
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Давид Арахамия возглавит украинскую делегацию (Фото: Верховная Рада Украины / Facebook)

Давид Арахамия возглавит украинскую делегацию (Фото: Верховная Рада Украины / Facebook)

Украинскую делегацию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме 5 ноября возглавит глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В то же время в Кремле заявили, что не располагают информацией о запланированной встрече представителей Украины и России.

Как сообщило российское пропагандистское издание РБК, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что ничего не знает о встрече: «Я ничего об этом не знаю. Мне об этом ничего не известно».

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По данным ТСН, украинскую делегацию на встрече в Белом доме с Меланией Трамп возглавит Давид Арахамия.

Первая леди США Мелания Трамп заявила о намерении лично собрать представителей Украины и России в Белом доме.

В четверг, 5 ноября, она выступит с заявлением о прекращении огня в Олешках и прилегающих районах Херсонской области.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   США Белый дом Война России против Украины Мелания Трамп Давид Арахамия

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