Трамп пообещал Эрдогану, что посетит потенциальные мирные переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Эрдоган во время встречи с Трампом сообщил президенту США, что Анкара стремится собрать российских и украинских лидеров вместе (Фото: REUTERS/Joshua Roberts)

Президент США Дональд Трамп сказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что посетит потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией в Турции , если российский диктатор Владимир Путин также согласится принять участие.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Эрдогана.

Эрдоган во время встречи с Трампом сообщил президенту США, что Анкара стремится собрать российских и украинских лидеров вместе в Турции для мирных переговоров.

По словам Эрдогана, Трамп пообещал ему, что «если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я также приеду».

«Мы проведем необходимые контакты, и, даст Бог, эта встреча состоится как можно скорее», — добавил президент Турции.

18 июня российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским на финальном этапе переговорного процесса, но при этом отказался признавать его легитимным представителем для заключения каких-либо договоренностей.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, который состоялся 23−25 мая, однако не пришли к согласию по вопросу прекращения огня.

Перед переговорами Зеленский предлагал Путину прилететь в Стамбул для личной встречи, однако российский диктатор отправил на переговоры делегацию низкого уровня.

27 мая Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором в любом формате для обсуждения прекращения огня в Украине.

По его словам, Украина готова встречаться на уровне лидеров, если решение о прекращении огня может быть обсуждено сразу без предварительных технических встреч.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и РФ. Стороны согласовали обмен пленными в формате «всех на всех» в категориях тяжелобольные, раненые и пленные в возрасте до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Владимиром Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.