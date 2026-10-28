Американская сторона попросила изменить дату встречи в Брюсселе с участием США, лидеров Европейского союза и генсека НАТО в связи с необходимостью присутствия американских представителей в Вашингтоне на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, украинская сторона ожидает от США новых предложений по поводу такой встречи.

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«Когда готовилась встреча в Брюсселе, речь шла о формате с американцами, лидерами Евросоюза и Генсеком НАТО, чтобы обсудить разные вопросы и подготовку к трехсторонней встрече… Но, насколько я понимаю, у Вашингтона есть вопросы по Ближнему Востоку, поэтому американские партнеры попросили нас изменить дату — чтобы их представители могли быть изменены. Ждем новых предложений по поводу такой встречи с американской командой», — заявил он.

25 октября сам Владимир Зеленский сообщал, что 27−28 октября в Брюсселе может состояться его встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с представителями США и ЕС.

В Еврокомиссии на вопрос ЕП ответили, что не располагают дополнительной информацией о потенциальном визите президента Украины.

Также ЕП написала, что неназванный чиновник НАТО пообещал изданию прокомментировать этот вопрос, «если получит какую-либо информацию по нему».

25 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы снятия санкций с государства-агрессора РФ перед возможной встречей в формате Украина-США-Россия.

24 октября британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя США сообщил, что следующий раунд переговоров между украинской, американской и российской делегациями может состояться в Абу-Даби (ОАЭ) или Швейцарии. Российские пропагандистские СМИ писали, что это может произойти в первой половине ноября.