Украина, ЕС и НАТО будут вместе производить оружие и боеприпасы — Кулеба 21 февраля, 16:12 Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель и Йенс Столтенберг на переговорах (Фото:МИД Украины)

Украина, Евросоюз и НАТО будут вместе работать над увеличением объемов производства оружия и боеприпасов для ВСУ и восполнения запасов союзников.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе, где во вторник, 21 февраля, прошла первая трехсторонняя встреча высокого уровня Украина—ЕС—НАТО, передает пресс-служба МИД.



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В переговорах также участвовали генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Встречи в трехстороннем формате теперь будут регулярными.

На встрече обсудили усиление обороноспособности Украины. Стороны договорились создать координационный механизм между украинскими производителями и предприятиями НАТО и ЕС, чтобы «оптимизировать производство вооружений для украинских нужд».



Кулеба поблагодарил страны ЕС и НАТО за помощь Украине в сфере безопасности и призвал ускорить воплощение решений. Он также предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках механизмов ЕС и НАТО.

«У нас общая цель — восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава МИД.

Ранее министр иностранных дел Словении Таня Файон рассказала, что уже 22 страны ЕС поддержали совместную закупку боеприпасов для нужд украинской армии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 20 февраля призвал передать Украине боеприпасы из запасов европейских армий.

