Украина, ЕС и НАТО будут вместе производить оружие и боеприпасы — Кулеба

21 февраля, 16:12
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Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель и Йенс Столтенберг на переговорах (Фото:МИД Украины)

Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель и Йенс Столтенберг на переговорах (Фото:МИД Украины)

Украина, Евросоюз и НАТО будут вместе работать над увеличением объемов производства оружия и боеприпасов для ВСУ и восполнения запасов союзников.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе, где во вторник, 21 февраля, прошла первая трехсторонняя встреча высокого уровня Украина—ЕС—НАТО, передает пресс-служба МИД.

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В переговорах также участвовали генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Встречи в трехстороннем формате теперь будут регулярными.

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На встрече обсудили усиление обороноспособности Украины. Стороны договорились создать координационный механизм между украинскими производителями и предприятиями НАТО и ЕС, чтобы «оптимизировать производство вооружений для украинских нужд».

Кулеба поблагодарил страны ЕС и НАТО за помощь Украине в сфере безопасности и призвал ускорить воплощение решений. Он также предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках механизмов ЕС и НАТО.

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«У нас общая цель — восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава МИД.

Ранее министр иностранных дел Словении Таня Файон рассказала, что уже 22 страны ЕС поддержали совместную закупку боеприпасов для нужд украинской армии.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 20 февраля призвал передать Украине боеприпасы из запасов европейских армий.

https://www.youtube.com/embed/hEY_x5puZCo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз НАТО Украина-ЕС Военная помощь Поставки оружия Йенс Столтенберг Украина-НАТО Дмитрий Кулеба Поддержка Украины Война России против Украины

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