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Трюдо назвал главные темы встречи с Зеленским в Канаде

Вчера, 12:09
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REUTERS/Valentyn Ogirenko

Володимир Зеленський

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Торонто, Канада, 2 июля 2019 года на международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Как сообщается на сайте правительства Канады, во время встречи премьер-министр Трюдо подтвердит неизменную поддержку Канады народа Украины, его суверенитета и территориальной целостности.

Отмечается, что два лидера обсудят усилия Украины по реформированию на пути к евроатлантической интеграции, ситуацию в области безопасности в регионе и пути дальнейшего углубления канадско-украинских коммерческих отношений.

«У Канады и Украины глубокая историческая дружба, основанная на общих ценностях и крепких связях между людьми. Я с нетерпением жду моей встречи с президентом Зеленским, где я еще раз буду подтверждать приверженность Канады украинскому народу и обсуждать пути углубления нашего экономического партнерства и создания хороших рабочих мест для среднего класса в обеих наших странах», — отметил Трюдо.

Конференция по реформированию Украины пройдет в Торонто 2−4 июля 2019 года. Конференция, организованная Канадой и Украиной, соберет ключевых международных партнеров для поддержки Украины.

Теги:   Украина-Канада Владимир Зеленский Джастин Трюдо

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