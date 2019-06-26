Трюдо назвал главные темы встречи с Зеленским в Канаде Вчера, 12:09 876 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Володимир Зеленський REUTERS/Valentyn Ogirenko

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Торонто, Канада, 2 июля 2019 года на международной конференции по поддержке реформ в Украине.



Как сообщается на сайте правительства Канады, во время встречи премьер-министр Трюдо подтвердит неизменную поддержку Канады народа Украины, его суверенитета и территориальной целостности.

Отмечается, что два лидера обсудят усилия Украины по реформированию на пути к евроатлантической интеграции, ситуацию в области безопасности в регионе и пути дальнейшего углубления канадско-украинских коммерческих отношений.

«У Канады и Украины глубокая историческая дружба, основанная на общих ценностях и крепких связях между людьми. Я с нетерпением жду моей встречи с президентом Зеленским, где я еще раз буду подтверждать приверженность Канады украинскому народу и обсуждать пути углубления нашего экономического партнерства и создания хороших рабочих мест для среднего класса в обеих наших странах», — отметил Трюдо.

Конференция по реформированию Украины пройдет в Торонто 2−4 июля 2019 года. Конференция, организованная Канадой и Украиной, соберет ключевых международных партнеров для поддержки Украины.