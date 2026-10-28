Профессор кафедры украинской истории имени Михаила Грушевского в Гарвардском университете Сергей Плохий в интервью Radio NV заявил, что для Китая трехсторонняя встреча лидера страны Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным это переговоры «с двумя лузерами».

«Китай еще не сделал официального заявления по поводу этой встречи, потому что для Китая в этой встрече в основном только минусы. Она должна была состояться на маргинесе экономического саммита АТЭС, где Китай является безусловным лидером. Это та игра, в которую он хочет играть, и там, где он хочет выступать как раз таким лидером. А встреча с двумя лузерами фактически займет все внимание и испортит всю встречу», — заявил Плохий в эфире Radio NV.

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Он спрогнозировал, что, если Китай согласится провести эту встречу, она состоится на маргинесе саммита АТЭС.

«Китай совершенно не заинтересован говорить о том, о чем заинтересованы США и Россия — о сокращении ядерных вооружений, потому что Китай пытается догнать США и Россию, у него сейчас в десять раз меньше ядерных боеголовок. То есть хотелка Трампа там совсем не подходит. Разделение мира с Китаем на сегодняшний день выглядит так же проблематично, как разделение мира с США в 1945 году. Америка хотела мирового влияния, Организация Объединенных Наций была формой этого, и она была против сфер влияния. Любое разделение на сферы влияния сегодня только отнимает у Китая», — объяснил Плохий.

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Историк добавил, что если Украина будет «железобетонной сферой влияния» России, это усложнит отношения Китая с Европой, тогда как Си Цзиньпин «не просыпается и не засыпает с идеей, как поссориться с Европой», а имеет совсем другую модель продвижения Китая и его интересов.

«Так называемая тройка, если она даже соберется, очень отличается. Им нужно найти какую-то общую платформу, где бы все были заинтересованы, и я не вижу, что это произойдет», — подытожил он.

Потенциальная встреча лидеров США, Китая и России — что известно

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который состоится 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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Трамп заявил, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.

Британское издание The Guardian в редакционной статье от 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.