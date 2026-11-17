Перед встречей в Шэньчжэне в Санкт-Петербурге — родном городе кремлевского диктатора и убийцы Путина — представили картину в стиле поп-арт под названием «Шэньчжэнь 26», на которой малоизвестный придворный живописец Кремля мечтает о новом мировом порядке (Фото: REUTERS/Andrei Bok)

Российский журналист Михаил Фишман в интервью Radio NV рассказал, чего ожидать от саммита лидеров США, РФ и Китая, как итоги выборов в Конгресс меняют расстановку сил и почему переговоры об «архитектуре безопасности в Европе" выгодны Москве.

— Что даёт президенту РФ Владимиру Путину саммит с лидерами США Дональдом Трампом и Китая Си Цзиньпином? Зачем Москве эта встреча?

— Ну, Путин предложил её первым. Это то, чего он так хочет, чего он хотел всё это время, это просто его мечта — совместный саммит с Трампом и Си Цзиньпином.