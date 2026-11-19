Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп во время трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, 19 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Первая в истории встреча лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне вряд ли станет «новой страницей в истории дипломатии», как заявил российский диктатор Владимир Путин, а скорее останется лишь примечанием.

Такую оценку в четверг, 19 ноября, дал дипломатический редактор The Guardian Патрик Винтур.

По его словам, встреча, продлившаяся около 90 минут, напоминала саммит в поисках повестки дня.

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В кратком совместном заявлении лидеры затронули четыре весьма разные темы: увеличение поставок энергоносителей, реформу ООН, ограничение полномочий Международного уголовного суда и осторожную готовность обсуждать ядерное разоружение. Никаких конкретных планов по этим вопросам представлено не было.

Больше всего, по мнению автора, от встречи выиграл Путин. Он сумел показать, что именно Москва, а не Европа или Украина, пользуется вниманием президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Несмотря на то, что на совместных фотографиях российского диктатора отодвигали в сторону, Трамп приветствовал его едва ли не как союзника.

Пункт о МУС автор связывает со стремлением избавить отдельных лидеров от угрозы ордеров на арест — МУС разыскивает Путина с 2023 года.

Для Си Цзиньпина саммит стал возможностью показать, что эпоха американской гегемонии прошла, а Трамп, как пишет Винтур, получил шанс продемонстрировать близость к двум авторитарным лидерам, которыми он восхищается.

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она продлилась около полутора часов, и по ее итогам лидеры приняли совместную декларацию. В ней они договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС.

В декларации нет прямых упоминаний о войне России против Украины, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.