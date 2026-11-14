Войну в Украине обсуждать не планируют: Белый дом заявил, что Трамп на встрече с Си и Путиным поднимет тему ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе поднимет вопрос о сокращении ядерных вооружений во время встреч с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэллс в ходе телефонного разговора с журналистами 13 ноября, сообщает Reuters .

«Он обсудит сокращение ядерного оружия в мире, распространение которого президент Трамп считает очень опасным», — сказала Уэлс.

Она подтвердила, что трехсторонняя встреча лидеров состоится 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

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Это будет первая в своем роде встреча лидеров США, Китая и РФ, посвященная сокращению ядерных вооружений, пишет Reuters.

«Мы не ожидаем, что нам удастся достичь какого-либо соглашения. Это сложная тема для Китая, но мы считаем, что пришло время Китаю, так сказать, сесть за „стол для взрослых“ и вести серьезные разговоры о серьезных вещах», — заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Он добавил, что это может стать началом разговора, который может оказаться продуктивным в будущем.

Ожидается также, что на встрече Трамп поднимет вопрос о войне США и Израиля против Ирана, но не будет затрагивать тему войны в Украине, пишет агентство.

«Недавно у нас было много встреч с россиянами, но Китай на самом деле не является частью этого направления, поэтому обсуждение Украины в этом контексте кажется нецелесообразным», — сказал собеседник издания.

Reuters сообщает, что Пекин годами противился прямому взаимодействию с Вашингтоном по поводу своей ядерной программы, утверждая, что США и РФ целесообразнее вести переговоры друг с другом ввиду наличия у них крупных арсеналов. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в настоящее время крупнейшими ядерными запасами обладает РФ, за ней следуют Соединенные Штаты.

16 ноября Трамп отправляется в четырехдневную поездку в Азию, которая также включает визит на Филиппины.

Ранее Трамп заявлял журналистам, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и Путиным. Он анонсировал обсуждение денуклеаризации и войны в Иране.

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13 ноября таблоид The New York Post сообщил, что Трамп планирует встретиться с лидерами 19 ноября на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.