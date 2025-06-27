Ермак заявил, что Трамп на встрече с Зеленским в Гааге заинтересовался украинским производством оружия

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, Гаага, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: www.president.gov.ua)

Президент США Дональд Трамп во время недавней встречи с президентом Владимиром Зеленским в Гааге на саммите НАТО уделил большое внимание достижениям Украины в сфере производства оружия.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак 27 на форуме Государство и бизнес: от диалога к партнерству, сообщает агентство Укринформ.

«Сегодня уже весь мир признает: Украина — уникальна. Мы уникальны во всем — в том, как боремся, как развиваемся, даже во время войны», — сказал он.

Реклама

При этом, как отметил Ермак, Украина стала занимать лидирующие позиции в производстве дронов.

«Поделюсь с вами инсайдом — во время последней встречи Президента Зеленского с Президентом Трампом, кстати, встреча была очень конструктивной, значительное внимание было уделено именно оборонной промышленности Украины», — сообщил руководитель ОП.

По словам Ермака, президент Трамп задавал президенту Зеленскому много вопросов о производстве оружия, поэтому «было заметно, что ему это действительно интересно, что свидетельствует о серьезной заинтересованности Соединенных Штатов в сотрудничестве с Украиной».

Ранее бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности и ныне советник президента Александр Камышин рассказал, что Украина может производить до 5 млн FPV-дронов в год.

25 февраля вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что в Украине 19 компаний занимаются производством ракет различных типов — от малых для дронов до баллистических и крылатых.

21 февраля на выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 впервые показали украинскую ракету Трембита. Отмечается, что эта украинская ракета летит со скоростью до 400 км/ч и достает стратегические цели противника.

7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над механизмом долгосрочных контрактов для оборонных предприятий. Он отметил, что это будет способствовать стабильному производству оружия и боеприпасов.

16 апреля, президент Зеленский заявил, что более 40% всего оружия, которое применяется на фронте, производится в Украине.

25 июня глава украинского государства заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство — в том числе ракет и дронов.