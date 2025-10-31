Встреча американского президента Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином зафиксировала, что Китай становится «равным соперником» США — в отличие от совершенно иного баланса сил между ними, которым Трамп пользовался во время своего первого срока.

Об этом пишет Financial Times в своей аналитической статье по итогам переговоров Трампа и Си.

Издание называет изменение баланса сил между ними «несомненным» и констатирует: «В отличие от ситуации почти 10 лет назад, когда первое торговое наступление Трампа застало Пекин врасплох, на этот раз лучше подготовленный и экономически более мощный Китай смог дать бой своему когда-то гораздо более могущественному оппоненту».

FT напоминает, что с апреля 2025 года, когда Трамп начал свою тарифную войну, официальный Пекин по меньшей мере трижды блокировал попытки Вашингтона прибегнуть к «карательным» мерам и заставлял США вернуться за стол переговоров.

Первый случай произошел, когда Трамп увеличил тарифы для Китая до 145%. «Пекин поступил так же и в итоге заставил Вашингтон приостановить пошлины», — напоминает издание.

Второй раз напряжение между Пекином и Вашингтоном возросло из-за экспортного контроля со стороны Китая над редкоземельными элементами, в производстве и переработке которых он доминирует. Введенные Пекином правила угрожали остановить американскую промышленность, а потому привели к очередному раунду переговоров.

Наконец в октябре — после того, как Вашингтон распространил экспортный контроль в отношении полупроводников на тысячи дочерних фирм китайских компаний — Пекин объявил о введении новых масштабных мер контроля над редкоземельными элементами, что снова заставило США добиваться «перемирия» в этом противостоянии, напоминает Financial Times.

Поэтому сейчас Вашингтону приходится мириться с тем, «что теперь он имеет дело с равным соперником, который способен нанести ему существенный экономический ущерб — что является относительно новой позицией для США и развитием событий, которое, по крайней мере по нашей оценке, подтверждает восхождение Китая к статусу мировой экономической сверхдержавы», — говорится в аналитическом отчете международной финансовой компании BNP Paribas, который цитирует в своем материале FT.

На встрече с Трампом Си Цзиньпин лишь подчеркнул свои претензии на это равенство, заявив о том, что оба они стоят за штурвалом «гигантского корабля китайско-американских отношений».

Основными результатами переговоров стала договоренность приостановить недавно введенный Китаем экспортный контроль в отношении редкоземельных элементов на один год и возобновить закупки американских соевых бобов. Взамен США согласились на 10 процентных пунктов снизить тарифы на китайские товары, связанные с производством фентанила — опиоида, наркотик на основе которого ежегодно убивает тысячи американцев — и уменьшить торговые пошлины США для Китая до 47%.

Чжао Минхао, профессор Института международных исследований Фуданского университета в Шанхае, сказал FT, что подход Си на саммите ознаменовал смену риторики. «Основной месседж заключается в том, что Пекин стремится к сближению между собственной повесткой дня в духе «сделать Китай снова великим» и идеей Трампа «сделать Америку снова великой», — констатировал специалист. Он считает, что для этого Пекину нужны относительно стабильные политические, дипломатические отношения и отношения в сфере безопасности между Китаем и США.

Однако дальнейшая напряженность между США и Китаем все же остается неизбежной, считают аналитики. Большинство договоренностей, которых достигли Си и Трамп на встрече в Южной Корее, были относительно узкими и в основном приостанавливали текущие ограничения, но не отменяли их полностью.

«Обе стороны, похоже, сохраняют рычаги влияния для будущих переговоров, используя эти меры как козыри», — отметил Чаопин Чжу, специалист по стратегии глобальных рынков в JPMorgan Asset Management, который работает в Шанхае.

«В более широком смысле торговая и технологическая конкуренция сохраняются. Хотя саммит стабилизировал краткосрочные ожидания, значительные разногласия остаются», — добавил он.

FT напоминает, что Китай и США имеют немало разногласий «по геополитическим вопросам, начиная от претензий Китая на контроль над Тайванем и Южнокитайским морем и заканчивая его поддержкой России в войне против Украины».

Чжао Минхао из Фуданского университета констатировал, что недавняя встреча Си и Трампа «может привести лишь к тактической разрядке, а не к стратегической перезагрузке отношений между США и Китаем».

Хань Шэнь Линь, региональный директор американской консалтинговой компании The Asia Group в Китае, добавил, что в мировом масштабе США все еще не имеют равных на многих фронтах — среди которых «фундаментальные технологии» вроде чипов; гигантский потребительский рынок; статус доллара как резервной валюты и сеть союзных стран. Однако сейчас это преимущество «несколько пошатнулось», тогда как Китай «играет в долгую игру», используя свой внутренний рынок, доминирование на производственных рынках и в критически важных минералах, добавил эксперт.

«Хотя США могут диктовать темпы и степень давления в конфликте в краткосрочной перспективе, Китай готовится к затяжной борьбе, — констатировал Хань Шень Линь, — Речь идет не столько о том, кто имеет преимущество сейчас, сколько о том, кто имеет лучшую позицию для долгосрочного соперничества».