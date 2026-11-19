Премьер-министр Польши Дональд Туск и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отреагировали на встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае.

Польские официальные лица выразили обеспокоенность в связи с дружелюбным отношением американского лидера к главе Кремля, сообщает издание Onet.

«Трудно дать оценку, но их можно будет распознать по плодам; однако то, как он обнимается с Путиным и называет его другом, вызывает у нас определенное беспокойство», — заявил глава МИД Польши перед вылетом в Будапешт.

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Глава МИД Польши также поставил под сомнение, на чью сторону встанет Трамп, если между Польшей и Россией возникнут разногласия.

«Возникает вопрос: с кем он больше дружит — с Путиным или с нашим президентом [Каролем Навроцким]? И что он, возможно, сделает, если дело дойдет до крайности? Какого друга он выберет?» — добавил Сикорский.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск кратко прокомментировал встречу Трампа с Путиным в соцсети X.

«Боже, упаси нас от таких друзей», — написал польский премьер.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне — главное

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На его полях 19 ноября состоялась трехсторонняя встреча лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились примерно полтора часа.

Встреча началась с 10-минутной открытой части, в ходе которой Си Цзиньпин перед камерами призвал к «полному запрету и ликвидации» ядерного оружия. Трамп вновь выразил надежду на быстрое завершение войны в Украине, заявил, что США больше не будут избегать общения со «странами, с которыми у них были разногласия», и посетовал на то, что Международный уголовный суд «вышел из-под контроля». Путин упомянул войну России против Украины, заявив, что накануне обсуждал ее с лидером КНР, а сегодня — с Трампом: «По инициативе президента Соединенных Штатов мы уделили этому много внимания во время двусторонней встречи», — утверждал Путин. Хотя войну против Украины развязала и ведет Россия, диктатор назвал ее «региональным конфликтом», заявив, что у США, РФ и Китая «много общих интересов в сфере урегулирования региональных конфликтов», включая войну в Украине.

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Перед трехсторонней встречей Трамп провел два отдельных двусторонних переговора с российским диктатором Владимиром Путиным, которого назвал своим другом и с которым, по версии Кремля, обсудил войну в Украине. Также у Трампа состоялась отдельная встреча с Си Цзиньпином, на которой они обсудили экономическое сотрудничество США и Китая, а также таможенные пошлины.

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Трамп прибыл на саммит вечером 18 ноября. Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту, нарушив дипломатические протоколы Китая.

19 ноября Китай обнародовал совместную декларацию Си Цзиньпина, Путина и Трампа. Документ получил название Декларация о мире.

В декларации нет прямых упоминаний о войне России против Украины, однако содержатся заявления о планах увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о «снижении ядерных рисков», а также критика Международного уголовного суда, ранее выдавшего ордер на арест Путина.