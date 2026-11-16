Китай не хочет принимать активное участие в мирном процессе по Украине, поэтому маловероятно, что эта тема будет детально обсуждаться на полях АТЭС, пишет FT (Фото: Коллаж NV / REUTERS / Umit Bektas / Sputnik/Alexei Nikolsky / Kevin Lamarque)

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне (Китай) пройдет без заранее согласованной повестки. И это «необычный шаг» со стороны принимающей стороны, поскольку китайский лидер, как правило, настаивает на строгом регламенте встреч с иностранными лидерами.

Об этом пишет Financial Times (FT), анализируя предстоящие переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина и станут ли они «Ялтой 2.0».

Как отмечает издание, в последние месяцы Трамп и Путин публично озвучивали идею трехстороннией встречи. Сначала реакция Пекина была осторожной из-за рисков, связанных с непредсказуемостью двух других лидеров. Однако после недель переговоров с Вашингтоном и Москвой Пекин согласился, пишет FT.

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По словам осведомленного источника издания, повестку было решено не согласовывать заранее.

Как сообщил один из американских чиновников, Трамп в ходе переговоров планирует поднять вопрос о контроле над ядерным оружием и его распространении, но не рассчитывает на достижение каких-либо договоренностей.

«Для Китая это сложная тема, но мы считаем, что ему пора, так сказать, сесть за стол для взрослых», — цитирует FT своего собеседника.

Си Цзиньпин стремится подчеркнуть свои отношения с Трампом и Путиным, но он также хочет избежать сравнений с с Ялтинской конференцией 1945 года, отмечает издание.

Трехстороння встреча в Шэньчжэне также таит и определенные риски для китайского лидера, поскольку Пекин может оказаться связанным с войнами в Украине и Иране, тогда как он стремится избежать центральной роли в мирных переговорах.

В то же время Москва не скрывает своего стремления создать «новую, современную Ялту», которая отражала бы ее цели в Европе. Однако источник, указанный как близкий к Кремлю, в связи с тем, что Китай не желает принимать активное участие в мирном процессе по Украине, маловероятно, что лидеры будут детально обсуждать эту тему на полях АТЭС.

Двустороння встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне станет их уже третьей в этом году. Ожидается, что состоится и четвертая — в декабре на саммите G20 в Майами.

19 октября Трамп заявлял журналистам, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и Путиным. Он анонсировал обсуждение денуклеаризации и войны в Иране.