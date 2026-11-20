Президент США Дональд Трамп, лидер КНР Си Цзиньпин и кремлевский диктатор Владимир Путин во время саммита АТЭС 19 ноября 2026 года в Шэньчжэне, Китай (Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS)

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в интервью Radio NV — о совместном заявлении лидеров РФ, США и КНР после встречи в Шэньчжэне, реальных потерях российской нефтепереработки в результате украинских ударов и риске нового давления Вашингтона на Киев.

— Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и кремлевский диктатор Владимир Путин подписали декларацию, состоящую из нескольких пунктов. Один из них предусматривает увеличение производства и поставок нефтепродуктов. Мы видим, что в последние недели Украина систематически усиливает атаки на российские НПЗ. Что это за договоренность и какую выгоду от нее может получить Москва?

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— Прежде всего следует понимать, что это даже не коммюнике по итогам обсуждения. Это итоговый документ — заявление этих трех лидеров. Оно напоминает формат «за всё хорошее и против всего плохого».